المرصد الاوروبي: رياض سلامة مسؤول عن الانهيار

أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان،" الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الاميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده"، مشددا على أن" المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء الغير المشروع والتزوير واستعمال المزور". (الوكالة الوطنية)

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