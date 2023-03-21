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لبنان

حادثة مروّعة... العثور على شاب مشنوق داخل منزله

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على شاب سوري الجنسية، مشنوقاً داخل منزله في منطقة الاوزاعي.
 
وعملت فرق الاسعاف على نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
 
 
 
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الاوزاعي

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