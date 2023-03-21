حادثة مروّعة... العثور على شاب مشنوق داخل منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على شاب سوري الجنسية، مشنوقاً داخل منزله في منطقة الاوزاعي.

وعملت فرق الاسعاف على نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.