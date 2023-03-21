بعد إنخفاضه الكبير الدولار يُعاود الإرتفاع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟

بعدما انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل كبيرٍ بعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عاد ليرتفع من جديد، وتراوح عصر اليوم ما بين 118000 و120000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 131000 و132000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.