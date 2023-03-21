مفوضية اللاجئين اعلنت تأمين الطاقة والمياه لأكثر من 240 ألف من سكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

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اعلنت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) انها مع شريكتها، منظمة إنترسوس، " سلمت ثلاثة مشاريع يستفيد منها أكثر من 240 ألفا من سكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد شملت هذه المشاريع تركيب أكثر من خمسين عمود إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية على طريق المطار القديم، مما يضمن إنارة مستدامة للجزء الممتد من المطار وصولاً إلى مستشفى الرسول الأعظم. وبفضل هذا المشروع، سيتم تأمين إنارة جيدة للمنطقة بعد حلول الظلام مما يعزز سلامة السائقين والمشاة. كما تم تركيب نظامين يعملان بالطاقة الشمسية في بئرين يزوّدان حاليّاً المياه النظيفة والآمنة لسكان كلّ من حيّ السلم وحي صحراء الشويفات في الضاحية الجنوبية".وقد حضر الحفل كل من رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبيةمحمد درغام، وممثل مكتب المفوضية في لبنان إيفو فرايسن.و شدّد ممثل مكتب المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، على أهمية هذه المشاريع الثلاثة "التي وعلى غرار العديد من المشاريع الأخرى التي تنفذها المفوضية مع شركائها في مختلف المناطق اللبنانية، توفّر حلولاً تشتد الحاجة إليها لمعالجة أزمة الطاقة في لبنان وتساعد على أن يستفيد مئات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين الأكثر احتياجاً من الخدمات الأساسية، كالطاقة والمياه."هذا ويستفيد أكثر من 220 ألف شخص من سكان المنطقة بشكل مباشر من أعمدة الإنارة التي تم تركيبها على طريق المطار القديم، إذ باتت أكثر أماناً للسكان بعد حلول الظلام. كما يدعم المشروع الشركات الصغيرة في المنطقة التي يمكنها الآن أن تعمل لساعات أطول. بالإضافة إلى ذلك، فقد عزّز المشروع سلامة عدد كبير من السائقين والمشاة الذين يسلكون هذا الطريق يومياً، فضلاً عن السكان المقيمين في المنطقة.كما يشتمل مشروعا الطاقة الشمسية اللذان تم تركيبهما في بئري المياه في حي السلم وصحراء الشويفات على 256 لوحة شمسية تشغّل المضخات لضخّ مياه نظيفة وآمنة لأكثر من 21,500 شخصٍ من سكان الحيين.وأكد رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام أن "هذه المشاريع هي مثال على إلتزام المفوضية القوي بدعم المجتمعات اللبنانية للوصول الى الخدمات الاساسية خلال أزمة الطاقة غير المسبوقة في لبنان. "ومن ضمن برامج دعمها للمجتمعات اللبنانية خلال عام 2022، ابتكرت المفوضية مع شركائها حلولاً لأزمة الطاقة في لبنان من خلال تنفيذ 74 مشروعاً لدعم المجتمعات المحلية. وقد زادت هذه المشاريع من إمكانية استفادة اللبنانيين واللاجئين من الطاقة المستدامة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال توفير الكهرباء للمستوصفات والمستشفيات الحكومية ومحطات مؤسسة المياه وإنارة الشوارع. (الوكالة الوطنية)