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لبنان

ماذا قال رياض سلامة عن قرار سحب الليرات اللبنانيّة من السوق وكيفية شراء المواطنين للدولار؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 11:24
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أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة انباء اجنبية، أن "القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك".  

اما عن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة، قال سلامة إنّ "على المواطنين الذهاب الى اقرب صراف "فئة A" يتعامل معه المركزي وهم معروفون من الجميع، او إلى المصارف التي لم تغلق أبوابها".
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واكد "اصراره على تنفيذ هذا القرار وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين".
 
 

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