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لبنان

فرنجية التقى وفدا من رابطة موظفي الادارت العامة.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:18
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تابع النائب طوني فرنجية مع وفد من رابطة موظفي الادارات العامة، ملف موظفي الادارت العامة في لبنان ومختلف الصعوبات والتحديات التي يعانون منها بفعل التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة والازمة الاقتصادية التي طالت مختلف جوانب حياة المواطنين.
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وضم الوفد رئيسة الرابطة نوال نصر، نائب رئيسها وليد جعجع، امين السر طارق يونس وعضوي الهيئة الادارية هيام عاصي وبسام الحاج.
 
ونقل الوفد خلال اللقاء "مطالب موظفي الادارات العامة للعودة الى عملهم بشكل طبيعي، وهي متمثلة في الحصول على راتب شهري يتماشى مع طبيعة الازمة الاقتصادية الحاصلة والحصول على الاستشفاء والطبابة ومنح تعليمية".
 
بدوره، اعرب فرنجية عن "احقية المطالب التي يرفعها موظفو الادارات العامة"، مؤكدا "دعم موقفهم لناحية ضرورة ان تتخذ الحكومة القرارات اللازمة لتتمكن رواتب الموظفين  من مواكبة التضخم الحاصل، ما يعزز القدرة على الصمود وتجاوز المرحلة الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر فيها البلاد".
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