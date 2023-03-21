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لبنان

عبدالله: ندعم موقف وزير الصحة العامة

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:37
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كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه في "تويتر" التغريدة التالية: "ندعم موقف وزير الصحة العامة، الدكتور فراس أبيض في عدم موافقته على دولرة أسعار الدواء كما سبق واعلنا معه ضرورة أن تبقى تعرفات أتعاب الأطباء بالعملة اللبنانية وضمن سقف مقبول قياسا بقدرة الناس، حتى لا تصبح العناية الصحية حصرا بالأغنياء!".
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