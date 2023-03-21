لقاءات عدة للراعي اليوم.. هذا ما دار البحث حوله

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب الدكتور سليم الصايغ.وبعد اللقاء، قال الصايغ: "تباحثت مع البطريرك الراعي اليوم في موضوع الرياضة الروحية، التي دعا إليها، وهي دعوة مباركة ودعوة صلاة مستقلة عن المبادرة السياسية التي تقوم بها بكركي من خلال سيادة المطران أنطوان أبو نجم".أضاف: "كما عبرنا لغبطته عن دعمنا لكل الخطوات والمبادرات التي يقوم بها وتصب في خانة الوطنية. وتحدثنا عن المشكلات الحالية وكيفية مواجهة المدة الفاصلة حتى الانتخابات الرئاسية، والكل يعلم أن لا حل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية".وتابع: "في كل مرة أزور صاحب الغبطة، أتأكد من البوصلة التي يتبعها، وهي لا بدّ أن تؤسس للبنان الذي نطمح له".كما استقبل الراعي النائب السابق نعمة الله أبي نصر.وكان قد استقبل أيضاً وفداً من "منصة الحوار" في ختام جولته إلى القيادات الدينية في لبنان. وأطلع الوفد الراعي على عمل المنصة. وأعرب الراعي عن "دعمه للجهود الكبيرة والجبارة التي تقوم بها المنصة من أجل تعزيز الحوار، خصوصا أن الأزمة اليوم هي أزمة حوار".