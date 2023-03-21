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لبنان

خشية من الانتقال الى الفوضى... نائب يتحدّث عن الجريمة العظمى

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:44
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أشار النائب كريم كبارة في بيان، الى اننا "نخشى أن نكون انتقلنا من الانهيار الى الفوضى، كل حادث يسجل في هذا الإطار مسؤولية القوى السياسية المستمرة بلعبة الخنادق والتي ترفض منطق التفاهم بينما ندرك جميعاً ألّا حل دون حوار".
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وتابع: "اللعب على عامل الوقت لتحسين شروط التفاوض على حساب أرواح الناس وكرامة عيشهم جريمة وطنية عظمى".
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