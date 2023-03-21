دار الفتوى تعلن الخميس اول ايام شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الفتوى تعذر رؤية الهلال، وعليه فإن الخميس 23 أذار 2023 هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء في 22 آذار 2023م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 آذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444ه. وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير".