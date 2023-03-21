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لبنان

المصارف تُعلّق إضرابها.. متى تستأنف العمل؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 13:57
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أعلنت جميعة مصارف لبنان، أنه بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي، قررت تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح يوم غد 22\ 3 \ 2023.
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