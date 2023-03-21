إنخفاض كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما بلغه مساء اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 105000 و108000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.







وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 113000 و115000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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