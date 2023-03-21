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لبنان

ماذا ستتناول اللجان النيابيّة غداً؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 14:15
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أفادت معلومات "الجديد" أن جلسات اللجان ستتحول غدا الى جلسة مساءلة للحكومة للإجابة على كيفية معالجة الازمة حكوميا وما هي الحلول التي يتم العمل عليها. 
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