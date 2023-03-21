وزير سابق يتواصل مع "حزب الله"... هل اقتنع بترشّحه؟

أفادت معلومات "الجديد" أن الوزير السابق جهاد ازعور أجرى لقاءات تواصل مع حزب الله وهو اجتمع اكثر من مرة مع احد نواب كتلة الوفاء للمقاومة من دون ان يعني ذلك ان الحزب اقتنع به مرشحا.

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