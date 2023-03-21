Advertisement

لبنان

الوطني الحر: التشريع بالمطلق مرفوض

Lebanon 24
21-03-2023 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1049576-638150277397512237.jpg
Doc-P-1049576-638150277397512237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فأقرّ الورقة السياسية للعام 2023 التي ستقرّ في المجلس الوطني في المؤتمر الوطني السنوي نهار الأحد 26 آذار 2023، وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
Advertisement

1-   إن التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يشكل جريمة متمادية بحق الناس وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية. 
إن ما يجري يحمّل الحكومة وحاكمية مصرف لبنان المسؤولية عن الجريمة ويبرّر للناس كل تحرّك ضدهما ولن يكون التيار الوطني الحر غائباً عن هموم الناس وسيبقى الى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم.
2-   يؤكد التيار موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية. فالتشريع بالمطلق مرفوض إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة أو إذا كانت هناك قوة قاهرة او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:26 | 2023-03-23
06:22 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website