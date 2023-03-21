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لبنان
الوطني الحر: التشريع بالمطلق مرفوض
Lebanon 24
21-03-2023
|
14:33
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عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فأقرّ الورقة السياسية للعام 2023 التي ستقرّ في المجلس الوطني في المؤتمر الوطني السنوي نهار الأحد 26 آذار 2023، وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
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1- إن التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يشكل جريمة متمادية بحق الناس وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية.
إن ما يجري يحمّل الحكومة وحاكمية مصرف لبنان المسؤولية عن الجريمة ويبرّر للناس كل تحرّك ضدهما ولن يكون التيار الوطني الحر غائباً عن هموم الناس وسيبقى الى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم.
2- يؤكد التيار موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية. فالتشريع بالمطلق مرفوض إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة أو إذا كانت هناك قوة قاهرة او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع.
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