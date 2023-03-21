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لبنان

هزة أرضية في بحر لبنان... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
21-03-2023 | 14:33
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غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر على حسابه عبر "تويتر" كاتبًا، "الهزة الأرضية هذا الصباح في البحر اللبناني بقوة 3 درجات حسب المركز الوطني للجيوفيزياء (بحنّس) يبعد مركزها عن شاطئ السعديات حوالي 12 كلم".

وأضاف: "هي حصلت على أحد الفوالق البحرية، وتبعد حوالي 100 كلم عن سلسلة اللاذقية البحرية".

وفي تغريدة أخرى قال نمر: "منذ 6 شباط وأنا أقول أن مصدر الخطر الرئيسي في البحر اللبناني هو سلسلة اللاذقية البحرية. فاذا كانت هزة اليوم تبعد 100 كلم عن هذه السلسلة كما يظهر على الخريطة، فهل من الصعب جداً الاستنتاج بكل بساطة، وبعد كل التغريدات والمداخلات التي قمت بها، أن هزة اليوم هي بعيدة عن مصدر الخطر؟".
 
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