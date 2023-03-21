هزة أرضية في بحر لبنان... إليكم التفاصيل!

منذ 6 شباط وأنا أقول أن مصدر الخطر الرئيسي في البحر اللبناني هو سلسلة اللاذقية البحرية. فاذا كانت هزة اليوم تبعد 100 كلم عن هذه السلسلة كما يظهر على الخريطة، فهل من الصعب جداً الاستنتاج بكل بساطة، وبعد كل التغريدات والمداخلات التي قمت بها، أن هزة اليوم هي بعيدة عن مصدر الخطر؟
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 21, 2023
منذ 6 شباط وأنا أقول أن مصدر الخطر الرئيسي في البحر اللبناني هو سلسلة اللاذقية البحرية. فاذا كانت هزة اليوم تبعد 100 كلم عن هذه السلسلة كما يظهر على الخريطة، فهل من الصعب جداً الاستنتاج بكل بساطة، وبعد كل التغريدات والمداخلات التي قمت بها، أن هزة اليوم هي بعيدة عن مصدر الخطر؟