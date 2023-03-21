إليكم ما جاء في مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



مسار التفاهمات الاقليمية الى أمام والى مزيد من الانفتاح في المنطقة حيث يرجح ان تكون التحولات والتقاربات اوسع واشمل في الآتي من الايام.

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كل ذلك يجري، فيما لبنان في عالم سحيق، ومكونات تعطيل الحياة فيه، تحبسه ، وتزوبع به أزمة تشلع معيشة غالبية شعبه والغرف السود تتلتهم لقمة اللبنانيين..

اما انهيار الليرة فقد سرق فرحة الامهات في عيدهن اليوم ورفع مستويات الحسرات والنغصات والغصات.

فالدولار فوق ال المية وعشرة آلاف ليرة، وصفيحة البنزين قفزت المليونين وربطة الخبز ب50 الفا، والسوق فالتة الى المدى الأبعد وليس من يردعها وبعض التجار الفجار من صنف الدراكولا المقنع يبتسمون للدولار ولشموخ الاسعار وقطاع الاتصالات في خطر ناهيك بالازمات المتلاحقة والمتشعبة حياتيا ليحل لبنان وفي اليوم العالمي للسعادة بحسب تقرير شبكة التنمية المستدامة التابعة ل"الأمم المتحدة" لل 2023، في المرتبة ما قبل الأخيرة.

وبحسب التقرير، فا ن فنلندا حافظت على مرتبتها، للسنة السادسة على التوالي، على رأس الدول الأكثر سعادة، فيما لا يزال كل من لبنان وأفغانستان الأكثر تعاسة، فحل لبنان في المركز 136، وحلت أفغانستان في المرتبة 137.أي ان لبنان وافغانستان يتنافسان على المرتبة الاخيرة للموت الحي بينما يجدر التذكير بأنه ذات عهد في الخمسينيات كان لبنان بين الدول العشر الأول في الازدهار أي أنه كان نقيضا" مئة في المئة لجهنم.

عدد من الطرق في زوق مصبح باتجاه نهر الكلب وفي مناطق البقاع والشمال والاقليم وبعض الجنوب تم قطعها لبعض الوقت احتجاجا على الانهيارات المعيشية.

في أي حال هناك صبر مضاف على الإضافي للبنانيين طوله أربعة عشر يوما" من الآن و الى أن تحل "أربعا أيوب" في 5 نيسان المقبل على لقاء بيت عنيا-حاريصا في حينه بين النواب المسيحيين برعاية البطريكية المارونية ينطلق من روحية القيامة ما بعد درب الجلجلة ويفتح الطريق أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المتأخر حتى الآن مئة وأربعين يوما" .

لكن قبل تفاصيل النشرة ومعايدة الأم قدر الإمكان لا بد من الاشارة الى اللغم الذي انفجر قبالة بلدة عيتا الشعب الحدودية الجنوبية داخل الأراضي الفلسطينية بآليات عسكرية من سلاح الهندسة في قوات الاحتلال ما أسفر عن جرح ثلاثة جنود اسرائيليين أحدهم بترت ساقه. الى ربيع الدنيا في عيدها - عيد الأم في لبنان في هذه الربوع التي تعاني وإنما تناضل.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



اليوم... الحادي والعشرون من آذار... عيد الأم... كل عام وأنت بخير يا ست الحبايب. لكن بحق: عيد بأية حال عدت يا عيد ولاسيما للأمهات اللبنانيات اللواتي يوتجهن وسائر المواطنين نوبات من القلق والمعاناة والخوف على يومهم ومستقبلهم.

هؤلاء جميعا يفتقدون الأمان بمستوياته المختلفة ولاسيما الاجتماعي والحياتي والاقتصادي في ظل إنهيار دراماتيكي شامل.

أحد أخطر أوجه هذا الانهيار يكمن في الإنحدار المريع للعملة الوطنية أمام الدولار المتوحش في محرقة السوق السوداء.

في هذه العصفورية سجل الدولار أرقاما مرعبة ووقائع سوداء غير مسبوقة ولا تفسير لها في قواميس المال والاقتصاد وإلا فما معنى ان يقفز سعر الصرف أكثر من عشرين ألف ليرة خلال ساعات قليلة كما حصل اليوم ثم ينخفض عشرة آلاف خلال ساعات أيضا؟!.

ما ينطبق على الدولار ينسحب على أسعار سائر المواد ولاسيما الحيوية منها كالمحروقات التي ارتفع من ضمنها سعر صفيحة البنزين مثلا 148 ألف ليرة وفق الجدول اليومي الأول الصادر صباحا من هنا كانت مطالبة أصحاب المحطات بالتسعير بالدولار.

انطلاقا من هذه المشهدية الكئيبة ربما لا يبدو مستغربا ان يشغل لبنان (كعب) التقرير العالمي للسعادة وأن يتفوق على أفغانستان فقط!!

في موازاة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الدراماتيكي مراوحة سياسية خصوصا على المسار الرئاسي الذي يبدو استحقاقه مكربجا.

وعوضا عن العمل للخروج من هذا المسار ترى الكثير من المسؤولين يهدرون الوقت. يتفرجون على السباقات الدولية والاقليمية إلى التفاهمات وكأنهم في عالم آخر... لا يحركون ساكنا مراهنين على حراكات الخارج من دون ان يقوموا بأي خطوة لملاقاة تلك التفاهمات.







مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



ان يتأرجح سعر صرف الدولار الاسود بهامش خمسة وثلاثين الف ليرة خلال ساعات قليلة جريمة يرتكبها القتلة المضاربون بحق المواطن وايامه الواقفة على ربيع الامهات الباكي وشهر الصوم الآتي..

قبل ان يعايد اللبنانيون امهاتهم ولو بوردة أمل في عيد الام، عاجلهم ابناء الدولار الاسود بفوضى لا تطاق الهبت الاسواق وارهقت المواطنين والتجار، وضاع الجميع، فاعلنت محطات توزيع المحروقات قرارها التسعير بالدولار، واقفلت الصيدليات ابوابها وقطع بعض الغاضبين الطرقات على معذبين مثلهم ومكتوين بنيران الاسعار، فيما اصحاب النيران السياسية غير مكترثين،

ينظرون من قلاعهم المحصنة على اللبنانيين، رافضين كل سبل الحوار الذي احوج ما تحتاجه البلاد عسى ان ينتج رئيسا للجمهورية مقدمة لاستنقاذ ما تبقى من الجمهورية..

وعلى وقع النيران التي تلتهم العالم اقتصاديا وتعدد الازمات ، اجمعت جمهورية الصين الشعبية واتحاد الجمهوريات الروسية على علاقة استراتيجية كرست عالما متعدد الاقطاب، وأكد الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين على رفع التعاون الاقتصادي والنفطي والتنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين الى اعلى المستويات..

باحتفالات على اعلى المستويات تقدمها الامام السيد علي الخامنئي احيت الجمهورية الاسلامية الايرانية بداية العام الهجري الشمسي – المعروف بعيد النوروز، مؤكدة عبر قائدها الامام الخامنئي

على جعل العام الجديد عام كبح التضخم ونمو الانتاج، داعيا الحكومة الى قطع اي علاقة اقتصادية بالدولار، ومؤكدا افشال مشاريع الاعداء التي ارادت تغيير هوية الجمهورية الاسلامية، وكسر العزلة التي ارادوا فرضها على الشعب الايراني وحكومته..

في فلسطين المحتلة انذار استراتيجي لحكومة العدو الصهيوني من معهد ابحاث الامن القومي، فالشرخ الداخلي يهدد الامن القومي الصهيوني – بحسب المعهد، الذي حذر من الانقسام الذي تسلل الى الجيش وبات يهدد وحدته وفعاليته..







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



متى الحل؟ وعلى اي اساس؟



السؤال الاول، يجيب عليه السياسيون بالهرب من الجواب، والمحللون بتحديد المواعيد الوهمية، والدول بتكرار الدعوة الى تقارب لبناني- لبناني.



اما السؤال الثاني، فتجيب عليه التسريبات بالحديث عن مقايضات بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وعن ضمانات حول الثلث المعطل، وسوى ذلك من اشكال التسويات التي لم تجلب علينا يوما الا الويلات.



لكن، في بلاد ما بين السؤالين السابقين، الوضع المعيشي من سيء الى اسوأ، ولا لزوم لتكرار معزوفة الدولار وتداعياتها على اسعار السلع والخدمات الاساسية والبديهية لأي مواطن او شعب.



وفي بلاد ما بين السؤالين السابقين، الجميع يتحدث بالاشخاص، والغالبية لا تكترث بالمشروع. اما من يطرح اولويات، فمصيره الرجم بالاتهامات والشتائم، فيما الخارجون عن كل منطق وقانون خارج دائرة الشبهات.



فاتهموا قدر ما تريدون، واشتموا ما شئتم: لن يكون حل في لبنان، الا على اساس الميثاق لا الفرض، وانطلاقا من مشروع لا شخص، وبناء التزام الاصلاح، لا التمديد لمنظومة الفساد.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



Eide Shoma Mobarak - عيد نوروز مبارك.



أعلنت دار الفتوى تعذر رؤية الهلال، وعليه فإن الخميس 23 أذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



إلى النشرة...



يظهر سعر الدولار على التطبيقات... يلتزم الجميع بها مع هوامش، ترفع التطبيقات سعر الدولار بشكل جنوني... تجن الأسعار ... يتدخل مصرف لبنان عارضا سعر الدولار على سعر صيرفة بأقل من سعر التطبيقات، يترك الجميع الصيارفة ويتوجهون إلى صيرفة... ينخفض الدولار...



إنها الدوامة الجهنمية!



من يحدد سعر الدولار على التطبيقات؟



لا أحد يعرف!



كيف يتبدل السعر بعد منتصف الليل أو عند الفجر؟ من يطلب الدولار في هذا الوقت؟ هل لاستيراد بضائع؟ بالتأكيد لا، إذا من يحرك الأسعار؟ لا أحد يعرف! عند أي حد يعرض مصرف لبنان دولار صيرفة بأقل مما هو مطروح لدى الصيارفة ؟ لا أحد يعرف.



كل ما يعرفه الناس أن هناك حلقة جهنمية تتلاعب بهم وبأعصابهم وبجيوبهم، وكأن هناك عملية تشليح يومية لهم، أما من يوقف هذه الحلقة الجهنمية، فحتى الساعة لا أحد قادر، المواطن متروك لقدره في ظل سلطة تصريف أعمال غير قادرة على فعل شيء، سلطة لا تستطيع تقديم أي جواب عما يطرح عليها من أسئلة: من يسعر الدولار ويعطى للتطبيقات؟ يلامس الدولار ال145 ألفا، ثم ينخفض إلى 110 آلاف، الفارق خمسة وثلاثون ألفا، من يلعب هذه اللعبة البهلوانية؟ عندما يأتي الجواب عن هذا السؤال عندها "خبرونا إنو فيه دولة".





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



خرج الدولار عن أطواره، وأصيب بالصدع.. فلعب طلوعا على أرجوحة تسببت للمواطنين بالدوار وفي وحدة قياس ضغط الدولار فإن أرقامه كانت تتبدل بين دقيقة واخرى، وترتفع مصابة بمس عقلي..



وتعطلت الآلة الحسابية التي عجزت عن تتبع سعره أو الرهان على ثباته وعند الرقم 143 ألفا للدولار الواحد مقابل الليرة..



ضربت الهستيريا أسواق البنزين والغاز والدواء والاتصالات، بعدما قفز الدولار ثلاثين ألفا في ساعات وقبل أن يواصل طلوعه نحو رقم فاقد للتوزان.. تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلنا في تعميم عاجل عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة المحدد ب90 ألف ليرة.



والهدف من هذا التدخل هو الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي.



وفائدة هذا التعميم في ساعاته الاولى أنه خفض سعر الصرف من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف ليرة...



ولكن هذا العلاج لن يتمكن من لجم السوق سوى بضعة أيام.. قبل أن يعود النزيف الى العملة الوطنية كما المراحل السابقة وتعبيرا عن حالات الغضب أقفلت الطرقات في العاصمة بيروت وعند مداخلها الجنوبية فيما الغضب الاوسع شمل مناطق من طرابلس الى عكار على ان تكون ساحة رياض الصلح على موعد غدا مع تحرك ثوري.. يتزامن وانعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة للمرة الاولى منذ إعدامها الشهر الماضي.



وانطلقت دعوات الى المشاركة في اعتصام وتظاهرة الغد، وحملت شعارات "الشعب يجهز العدة للثورة، و"يا شعب لبنان ثوروا على الطغيان"..



ويشارك في هذا التحرك نواب من التغيير وعسكريون متقاعدون وعدد من النقابات وللالتفاف على الشارع فإن هناك مساعي لتحويل جلسة اللجان المشتركة الى جلسة مساءلة للحكومة علما ان النواب انفسهم كانوا دفنوا اللجان وشيعوها في مراسم وداعية..



ولكنهم غدا سيستعملونها للتمويه السياسي وتطويق الشارع وبمعاونة من جمعية المصارف فإن التوجه هو لتعليق الاضراب بدءا من غد الأربعاء وبهذه الحال تكون الجمعية واللجان المشتركة قد استفاقتا فجأة على تبريد الاجواء وطرح المساءلة وتعليق الاضراب.. فيما الشارع نحو ضرب حديد الدولار وهو حامي...



وتقول المعلومات إن تواصلا حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان موجودا في قبرص، وتم إبلاغه بضرورة مثول الحكومة غدا امام اللجان..



ولكن ميقاتي كانت لديه ملفات أعمق لطرحها مع الجيران في قبرص في مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي.



واكد الرئيس القبرصي دعم الموقف اللبناني لمعالجة مسألة النزوح السوري بما يضمن تحقيق الاستقرار في لبنان ومع ان قبرص قريبة ..



ولكن دولة الامارات العربية المتحدة قد تكون الاقرب الى المساهمة في حل ازمة النازحين ليس في لبنان فحسب بل في الدول المحيطة بسوريا.



وقد أعلنت عن ذلك بوضوح خلال لقاء رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي شدد على ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعزة وكرامة إلى بلدهم وبمد الجسور الاماراتية سيصبح ملف عودة النازحين متحركا ويخرج من دائرة جموده الطويلة لاسيما إذا ما قررت الامارات العربية المتحدة ان تضخ جهودها في مناطق سورية مدمرة لاعادة اعمارها وتنظيم العودة اليها.. او اقامة مخيمات موقتة الى حين إتمام جاهزية البنى التحتية وبهذا الحل يدخل لبنان الى شبكة عربية انقاذية تقودها الامارات.. دولة الإعمار في السياسة والخدمات.