قنبلة ستنفجر في طرابلس... هذا ما سيحصل بعد قليل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على رمانة يدوية في منطقة الجميزات - طرابلس وقد ضربت وحدات الجيش طوقاً امنياً في المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب.



وحضر الخبير العسكري الى المكان للكشف عليها، على أن يتم تفجيرها بعد قليل بسبب تعثر نقلها وسط دعوات للمواطنين لعدم الهلع.

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