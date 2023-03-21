يتساءل مواطنون عن السبب الذي يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من وضع جدول زمني بالتغذية بالتيار، الذي عاد الى غالبية المناطق والمحافظات، منعاً للاستنسابية، والكيل بأكثر من مكيال، وفق ما جاء في أسرار"اللواء".

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