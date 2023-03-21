Advertisement

لبنان

جمود يُحاكي الأزمة والآتي أعظم!

Lebanon 24
21-03-2023 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1049621-638150600984138110.jpg
Doc-P-1049621-638150600984138110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": يقول العالمون إنّ الآتي أعظم للأسف وإنّ كل ما نشهده ليس إلا عينة صغيرة مما ستحمله الأيام المقبلة في حال لم يتم الإستدراك بحراك أو بخطوة تلجم وقع الأزمة وتعجّل في انتخاب الرئيس.لا سابق لحالة الجمود السياسي والعجز الداخلي السائد. في المقابل هناك حراك كبير في الخارج وتموضعات جديدة وتوافقات ينتظر لبنان نتائجها بينما لا يحتل الأولوية في اهتمامات الدول. يبدو لبنان كسجين يرصد بحسرة تحرر غيره بينما يعيش هو خلف القضبان.إرتأى فريق أن يستعين على الأزمة بالصلاة تضرعاً. اللهم أمطر علينا رئيساً يمثل وصوله معجزة إلهية. زاد الإيمان والكل شمّر للصلاة ثيابه. وفريق آخر يوازيه عجزاً يعيش على أمل أن ينعش إتفاق الخارج حظوظ مرشحه الرئاسي. وبين الفريقين لا ضير أن يكثر البعض من إطلالاته وأحاديثه الصحافية كمن ينبه العالم لوجوده في لحظة تحولات مفصلية تعيشها المنطقة. يحكى أنّ أحدهم من أهل الربط والحل في السياسة إستعان على هموم البلد بزجاجة خمر خرج بعدها نصوحاً.على المقلب الآخر عمّ الصمت بانتظار ما سيعلنه أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله من مواقف تجاه رئاسة الجمهورية ومصير ترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية. ليس معلوماً ما سيعلنه السيد بينما لم يحدث أي خرق لصالح مرشح الثنائي منذ الإعلان عن تبني ترشيحه قبل نحو أسبوعين. فرنجية ذاته لم يقتنع بإعلان ترشيحه بعد ولم يجد ظرفاً ملائماً لذلك. حتى أن المرشحين لا يُحسدون على وضعهم. الأزمة أكبر منهم والرئيس المنتخب لن يكون الرجل الخارق لأن الإمكانات ضئيلة مقابل إستفحال الأزمة وتشعباتها. في كل مرة تتزايد حدة الأزمة وتنذر بالأخطر يتعزز فيها الخوف من الوصول إلى وضع صعب يكون المطلوب في ظله إنتخاب رئيس غب الطلب على صفيح ساخن. رغم كل ما تشهده البلاد فلا تواصل ولا إتصالات بين أي فريق سياسي وآخر ولم يسجل أي تحول يبنى عليه رئاسياً، وقد شمل الضياع سفراء الدول الأجنبية والعربية على حد سواء. العين على عودة السفير السعودي وليد البخاري العائد من إجتماع باريس ليستكمل جولته على المسؤولين السياسيين، وترقب إنعكاسات الإتفاق السعودي - الإيراني والخطوات التي يخطوها العرب باتجاه إعادة سوريا إلى الحضن العربي، وإلى حينه يجب الإنتظار لتحديد البوصلة رئاسياً. بلد يستعين على أزماته بالصلاة الروحية والمناجاة لن تكون له قيامة قريبة لأنّ شرط قبول الصلاة صفاء النية، ونوايا السياسيين من أتباع الكنيسة أو المسجد غير صافية بعد...
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:41 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:26 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website