20
o
بيروت
23
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاصيل مناورة جنبلاطية أسقطها سمير جعجع
Lebanon 24
21-03-2023
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": اذا كان ثنائي أمل وحزب الله يعلن تمسكه بترشيح فرنجية، ويبدي الاستعداد للنقاش مع الآخرين حوله، فإن التمثيل السياسي السني في حالته الراهنة يجعل أصوات غالبية سنية وازنة في جيب السعودية، والأخيرة طرف لا يمكنه إدارة تسوية مع كل الأطراف المسيحية. ما يعني عملياً أنه لم يبق غير جنبلاط من يمكنه المحاولة والسير بين حقول الألغام. وعلم أن مبادرة لم تعش طويلاً، ناقشها مساعدون لجنبلاط مع قوى بارزة في الوسط المسيحي انطلاقاً من خلاصة مواقف القوات والتيار من اللائحة المنسوبة إلى المطران انطوان بو نجم.
Advertisement
وبحسب المعنيين، فإن الفكرة انطلقت من كون جنبلاط يتعامل مع فرنجية كمرشح تحد. وإنه لن يدعمه في حال ظلت المواقف الداخلية والخارجية رافضة لأي توافق حوله. وهو لذلك بادر إلى طرح حوار يقود إلى خيار توافقي، معتبراً أنه يمكن طرح أسماء قد لا تحظى بموافقة كاملة من ثنائي أمل وحزب الله، لكنها لا تشكل استفزازاً لهما أو لأطراف خارجية. ولم يحتج النقاش إلى وقت طويل، حتى يختصر جنبلاط لائحة بو نجم باسمين فقط: جهاد أزعور وصلاح حنين. لكن جنبلاط انطلق من الفيتو القائم من جانب التيار على حنين، ليضع اسمه جانباً، وليحاول إقناع «القوات» السير بأزعور، باعتبار أن الأخير هو أحد مرشحي جنبلاط، ويحظى بدعم التيار، ويملك علاقات قوية مع الرئيس نبيه بري، ولديه عدم ممانعة من السعودية، ولا يظهر أن لديه مشكلة جدية مع الأطراف الغربية من أميركا إلى فرنسا.
وبحسب المعنيين، فإن فكرة جنبلاط، كانت تستهدف تفاهماً غير معلن بين قوى بارزة، تضم من صوتوا لميشال معوض، إضافة إلى أصوات التيار والنواب الأرمن، والنواب السنة الذين تمون عليهم السعودية وقسم غير قليل من أصوات كتلة التغييريين، ما يكفي لإيصال أزعور في الدورة الثانية، في حال التزم الجميع بتأمين النصاب وعدم تعطيل الجلسة.
عند هذا الحد، كان جنبلاط والمتحمسون لفكرته يعتبرون أن نجاح الخطة يقضي بحصول موافقة من القوات اللبنانية، أي تعديل موقف القوات الرافض لأزعور، لأسباب مختلفة، بينها الخلاف المرتبط بمواقف خاله النائب الراحل جان عبيد الذي كان على صدام مع القوات، واعتبار القوات أن عائلة أزعور تقف إلى جانب التيار الوطني الحر، وأنه لم يسع إلى بناء علاقة مع القوات، وأن لديه مواقف «ملتبسة» من حركة 14 آذار. مع ذلك، فإن المصادر تشير إلى أن جعجع وافق على مبدأ البحث، لكنه بعد اجتماعات ومشاورات داخل القوات ومع المؤثرين من حولها، أبلغ جنبلاط رفضه التام ترشيح أزعور عارضاً العودة إلى ترشيح صلاح حنين كحل وسطي. ويبدو أن القوات قطعت الطريق على أي محاولة لثنيها عن موقفها، بأن أبلغت من يهمه الأم أن موقفها الرافض لأزعور حاسم ولن يتأثر بأي تطور أو تغيير في مواقف أي جهة داخلية أو عربية أو دولية.
على أن النتيجة العملية كانت في تعطيل هذه المحاولة - المناورة، والتي يعتقد البعض أن جنبلاط لم يكن ليفكر فيها من دون التواصل أو التشاور مع جهات مؤثرة داخلياً وخارجياً. وهو ما دفعه إلى الإعراب عن إحباطه وخشيته من الفراغ، محذراً من أي رهانات على تغييرات في العالم الذي يسير نحو مواجهات قد لا تبقي على شيء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
Lebanon 24
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
16:44 | 2023-03-22
22/03/2023 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
15:50 | 2023-03-22
22/03/2023 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
09:05 | 2023-03-22
22/03/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
11:47 | 2023-03-22
22/03/2023 11:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
10:43 | 2023-03-22
22/03/2023 10:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2023-03-23
ميقاتي يزور دار الفتوى لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان
05:30 | 2023-03-23
التسوية الداخلية متعذّرة الا بمعجزة!
06:41 | 2023-03-23
في لبنان والدول العربيّة.. إليكم عدد ساعات الصيام
06:28 | 2023-03-23
بالصور... الجيش أوقف 11 مطلوباً في بلدات قب الياس ومكسة وبوارج وجديتا
06:28 | 2023-03-23
مفاجأة عن رسالة من نصرالله إلى هوكشتاين.. اللواء إبراهيم يكشفها! (فيديو)
06:26 | 2023-03-23
وزير الزراعة عرض الاوضاع مع نائب رئيس المكتب السياسي في " أمل"
فيديو
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
05:10 | 2023-03-21
23/03/2023 12:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
01:34 | 2023-03-17
23/03/2023 12:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
23/03/2023 12:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact