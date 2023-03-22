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لبنان

هل يشارك ميقاتي في اجتماعات اللجان المشتركة؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:32
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نفت اوساط  حكومية معنية عبر "لبنان 24"  المعلومات التي تتحدث عن مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة اليوم.
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