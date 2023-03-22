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لبنان

بعد تفجير واحدة مساء امس.. العثور على رمانة يدوية في طرابلس

Lebanon 24
22-03-2023 | 01:30
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عثر على رمانة منزوعة الصاعق مرمية ارضاً في منطقة القبة - شارع الجديد في طرابلس وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وضربت طوقاً امنياً في المكان بانتظار الخبير العسكري في الجيش للكشف عليها ونقلها .
يذكر انها القنبلة الثانية التي عثر عليها اليوم بعد العثور مساء امس على قنبلة يدوية في شارع الجميزات ولتعثر نقلها قام الخبير العسكري في الجيش بتفجيرها بمكانها  وقد سمع دوي انفجارها بأرجاء مدينة طرابلس.
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