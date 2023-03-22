عن ترشيح فرنجيّة.. هذه آخر رسالة حاسمة من "الثنائي"

أكّدت أوساطٌ مقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" أنّ الكلام عن وجود "خطة ب" رئاسيّة لدى "حزب الله" و "حركة أمل"، هو كلامٌ غير صحيح على الإطلاق.

ومؤخراً، برز كلامٌ عن أنّ "الثنائي" قد يبادرُ إلى طرح خطّة جديدة وإبلاغ الأطراف السياسية بها للسير بمرشح آخر غير رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية، وذلك في حال تعذّر الإتفاق على اسمه للرئاسة خلال وقتٍ قريب.

واعتبرت المصادر أنّ المُضي بفرنجية قائمٌ ومستمرّ والأهم أنه ليس مرهوناً بوقت، مشيرة إلى أنّ "الكلام الذي يُرمى بين الحين والآخر عن "إنكسار" ترشيح الثنائي لفرنجية في وقتٍ قريب ليس إلّا تشويشاً من أطرافٍ تطمحُ فعلاً إلى ذلك".

وأردفت: "رسالة الثنائي واضحة أيضاً لناحية الحوار الداخلي، وعلى مختلف الأطراف أن تتلقف هذا الأمر، والمرشح الوحيد اليوم للثنائي هو فرنجية، وكل كلامٍ آخر ليس حقيقياً".