سعر طن الترابة السوداء.. هكذا أصبح

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً صباح اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثمانية ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ۲۰۲۳/۳/۲۲ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۳/۲۸ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.