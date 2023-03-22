حاصباني: نتمنى أن يقوم الرئيس بري بدوره

تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لو أن "من هم في موقع القرار اليوم يتجهون الى خدمة المواطن اللبناني ضمن احترام الدستور، عبر البدء بإنتخاب رئيس الجمهورية من خلال فتح مجلس النواب وتحريره من القبضة السياسية المتحكمة به و عقد جلسات انتخاب متكررة"، مشيرا الى ان "الخطوة الاولى للحل تقوم على انتخاب رئيس للجمهورية".

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وفي مقابلة عبر قناة "الحدث"، قال حاصباني: "نتمنى ان يقوم الرئيس نبيه بري بدوره كرئيس لمجلس النواب، فيكون على مسافة من الجميع وينطلق من موقعه الدستوري لا من موقعه السياسي ، الذي بحسبه يفتح ابواب مجلس النواب فقط لانتخاب الرئيس الذي يرى فريقه أنه مناسب".

وتابه: "عليه ان يدعو الى جلسات متواصلة لإنتخاب الرئيس ويدعو كتلته الى عدم تعطيل النصاب. لكن اذا طال التعطيل واصبح مجلس النواب فقط هيئة للمصادقة على قرار يتخذ خارج ساحة النجمة، سيكون ذلك امرا مدمرا اكثر للبنان".

وختم محذرا من أنه "إذا تكرر سيناريو التعطيل الذي مورس لسنتين ونصف بدءا من العام 2014 لفرض رئيس امر واقع من دون إصلاحات أو نية في احترام الدستور والعمل على انتظام المؤسسات، سنصل الى تفكك للدولة اللبنانية وليس فقط الى إنهيار مالي متسارع كما شهدنا الثلثاء". (الوكالة الوطنية)