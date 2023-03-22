رمضان الأصعب على اللبنانيين.. تشبثوا

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وعلى وقع تقلبات دولار السوق الموازية ستحدد الأسعار في شهر رمضان، الأخذة في الارتفاع أصلا، ما يجعل رمضان هذا العام الأصعب على اللبنانيين حتما، فالى اللبنانيين.. تشبثوا. وذلك بعدما سجلت أسعار الخضار والفواكه المعدلات الأعلى، وكذلك اللحوم والدجاج والاسماك، وكأنها أصبحت لمن استطاع اليها وصولا، على نسق موازٍ لأسعار الحلويات الجاهزة او المصنعة في المنزل، وكذلك المشروبات وعلى رأسها الجلاب ويُسعر الغالون الواحد من هذا المشروب الشهير في رمضان بأكثر من 600 ألف ليرة لبنانية. يسرق الغلاء الفاحش هذا العام جزءا كبيرا من فرحة اللبنانيين ببدء شهر رمضان المبارك. وكأن بلسان حالهم يقولون "ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء". وأمامهم خياران لا ثالث لهما، فإمّا أن يتكيفوا سلبيا مع الأسعار ويقللوا بالتالي من الحصص الغذائية على مائدة الإفطار والسحور وما بينهما، أو انهم سيضطرون الى تغيير عاداتهم الرمضانية والاستغناء عن كثير من المأكولات وكأنها لم تكن عرفا على مائدة إفطار رمضان يوما.وعلى وقع تقلبات دولار السوق الموازية ستحدد الأسعار في شهر رمضان، الأخذة في الارتفاع أصلا، ما يجعل رمضان هذا العام الأصعب على اللبنانيين حتما، فالى اللبنانيين.. تشبثوا. وذلك بعدما سجلت أسعار الخضار والفواكه المعدلات الأعلى، وكذلك اللحوم والدجاج والاسماك، وكأنها أصبحت لمن استطاع اليها وصولا، على نسق موازٍ لأسعار الحلويات الجاهزة او المصنعة في المنزل، وكذلك المشروبات وعلى رأسها الجلاب ويُسعر الغالون الواحد من هذا المشروب الشهير في رمضان بأكثر من 600 ألف ليرة لبنانية.





جولة على السوبرماركت

وتكشف جولة صغيرة على بعض السوبرماركت في مختلف المناطق عن صدمة المواطنين بالأسعار وخصوصا بعد تسعيرها بالدولار وارتفاع سعره الى تجاوز الـ120 ليرة لبنانية. فترى وجوه اللبنانيين اليائسة من الغلاء وهم الذين اضطروا سابقا الى تغيير الكثير من عادات نظامهم الغذائي والتقليل من وجبات اللحوم والدجاج والاسماك، فكيف الحال بهم اليوم، حيث يستغل بعض التجار بدء الشهر الفضيل للتلاعب بالأسعار ورفعها بدون أي مبرر. فماذا عن المأكولات الأساسية وهل من الممكن أن ترتفع خلال الأيام المقبلة؟



أسعار اللحوم

يشير أمين سر نقابة تجار اللحوم في لبنان خليل نعمة الى أنّ أسعار اللحوم على حالها انّما جنون الدولار هو غير المقبول وأسعار اللحمة على الدولار "طبيعية جدا". ويقول نعمة في حديث مع "لبنان 24" أن أسعار اللحوم المستوردة المستخدمة في الطبخ تتراوح اسعارها ما بين 5 الى 10 دولار، حسب نوع اللحوم. امّا لحم الفيليه فيتراوح بين 16 الى 17 دولار. أمّا أسعار اللحوم المحلية أي المذبوحة محليا فسعر الكيلو يتراوح بين 9 الى 10 دولار. امّا لحوم الغنم والماعز فيتراوح سعرها ما بين 14 الى 15 دولار للكيلو. فهل يتوقع ان ترتفع هذه الأسعار في رمضان؟

يعتبر نعمة انّ "هذه الاسعار ستكون مستقرة خلال الفترة الحالية، وهذا بخصوص أسعار اللحم العجل والبقر، امّا سعر الغنم المستورد "فلا نعلم،في حال الطلب الكبير عليه ،ما إذا كان سيرتفع قليلا". وعن إمكانية تلاعب التجار والملاحم بأسعار اللحوم ورفعها في شهر رمضان المبارك، يقول نعمة: "الملاحم والتجار الذين ينتمون الى النقابة نعرف تماما كيف يسعرون ويمكن ضبط ما يقومون به، ولكن من يضبط عمل التجار والملاحم غير الشرعية وهذا ما لا دخل لنا به، ولا نعلم ما هي البضائع التي يبيعونها اصلا وما إذا كانت تستوفي المعايير ام لا". وتكشف جولة صغيرة على بعض السوبرماركت في مختلف المناطق عن صدمة المواطنين بالأسعار وخصوصا بعد تسعيرها بالدولار وارتفاع سعره الى تجاوز الـ120 ليرة لبنانية. فترى وجوه اللبنانيين اليائسة من الغلاء وهم الذين اضطروا سابقا الى تغيير الكثير من عادات نظامهم الغذائي والتقليل من وجبات اللحوم والدجاج والاسماك، فكيف الحال بهم اليوم، حيث يستغل بعض التجار بدء الشهر الفضيل للتلاعب بالأسعار ورفعها بدون أي مبرر. فماذا عن المأكولات الأساسية وهل من الممكن أن ترتفع خلال الأيام المقبلة؟يشير أمين سر نقابة تجار اللحوم في لبنان خليل نعمة الى أنّ أسعار اللحوم على حالها انّما جنون الدولار هو غير المقبول وأسعار اللحمة على الدولار "طبيعية جدا". ويقول نعمة في حديث مع "لبنان 24" أن أسعار اللحوم المستوردة المستخدمة في الطبخ تتراوح اسعارها ما بين 5 الى 10 دولار، حسب نوع اللحوم. امّا لحم الفيليه فيتراوح بين 16 الى 17 دولار. أمّا أسعار اللحوم المحلية أي المذبوحة محليا فسعر الكيلو يتراوح بين 9 الى 10 دولار. امّا لحوم الغنم والماعز فيتراوح سعرها ما بين 14 الى 15 دولار للكيلو. فهل يتوقع ان ترتفع هذه الأسعار في رمضان؟يعتبر نعمة انّ "هذه الاسعار ستكون مستقرة خلال الفترة الحالية، وهذا بخصوص أسعار اللحم العجل والبقر، امّا سعر الغنم المستورد "فلا نعلم،في حال الطلب الكبير عليه ،ما إذا كان سيرتفع قليلا". وعن إمكانية تلاعب التجار والملاحم بأسعار اللحوم ورفعها في شهر رمضان المبارك، يقول نعمة: "الملاحم والتجار الذين ينتمون الى النقابة نعرف تماما كيف يسعرون ويمكن ضبط ما يقومون به، ولكن من يضبط عمل التجار والملاحم غير الشرعية وهذا ما لا دخل لنا به، ولا نعلم ما هي البضائع التي يبيعونها اصلا وما إذا كانت تستوفي المعايير ام لا".