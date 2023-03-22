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لبنان

فياض في نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المياه

Lebanon 24
22-03-2023 | 03:28
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بدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، زيارته  نيويورك بعدد من اللقاءات التحضيرية قبيل المشاركة الرسمية في فعاليات مؤتمر المياه وكافة أحداثه الجانبية والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ٢٢ إلى ٢٤ آذار ٢٠٢٣.

 
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وكانت  اجتماعات تحضيرية يومي ٢٠ و٢١ من الشهر الجاري سبقت انعقاد المؤتمر شارك فيها الوزير فياض ، بالاضافة إلى جدول حافل من اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش المؤتمر مع نظرائه من دول أوروبية وعربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية داعمة للبنان مشاركة في المؤتمر.

 

والتقى الوزير فياض رئيسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة القائم بالأعمال السيدة جان مراد والطاقم الديبلوماسي في البعثة لتنسيق روزنامة العمل والمشاركة الفعالة للوفد اللبناني في مختلف فعالياته.

 

والتقى ايضا ممثلي المفوضية الاوروبية، كما لبّى دعوة الى عشاء رسمي في حضور ملك هولندا ورئيس جمهورية طاجيكستان رؤساء المؤتمر.

وتنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه في مقرّ المنظمة في نيويورك بين ٢٢ آذار ٢٠٢٣ وتمتد لغاية ٢٤ منه. وهو ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.  

ويهدف المؤتمر إلى استعراض منتصف المدة لتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة بوضع عقد دولي للعمل حول المياه من أجل التنمية المستدامة للفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠١٨-  ٢٠٢٨ .

يكتسب المؤتمر أهمية بالغة كونه أول مؤتمر أممي حول المياه منذ العام 1977 وتتمثل فيه الدول المشاركة على مستوى رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين. (الوكالة الوطنية)

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