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لبنان

بحصلي: مستوى الأمن الغذائي تحسن منذ بدء التسعير بالدولار

Lebanon 24
22-03-2023 | 03:48
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رأى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ الوضع على مستوى الأمن الغذائي تحسّن منذ بدء التسعير بالدولار، بغضّ النظر عن سعر الصرف.

وأكد بحصلي في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن ما حصل أمس من تلاعب في سعر الصرف لم يؤثر على أسعار السلع داخل السوبرماركت، ولم تسجل شكاوى كبيرة من قبل المواطنين من جراء هذا الأمر، معتبراً أنّ الدولرة باتت الطريقة الوحيدة والمؤسفة لثبات الأمور وتوافر السلع على اختلافها في الأسواق.
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وطمأن بحصلي أن في ظل توفر الدولار بين أيدي القطاع الخاص والناس، لا خوف من توقف الاستيراد والأمن الغذائي بأمان، لافتاً الى أنّ غياب الدولار يعني توقف الاستيراد والتصنيع في آنٍ معاً. 
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