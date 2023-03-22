انتشار أمني كثيف في رياض الصلح.. اليكم ما يجري

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يُسجل استنفار كبير وانتشار أمني بالقرب من مجلس النوّاب لعناصر مكافحة الشغب، تحسباً لأيّ مواجهات بالتزامن مع تظاهرة لـ"حراك العسكريين المتقاعدين" و"حركة الإنقاذ الوطني"، في ساحة رياض الصلح في بيروت عند الساعة 11 من صباح اليوم.وكانت مجموعات من المواطنين قد بدأت بالوصول الى ساحة رياض الصلح للمشاركة في التظاهرة المقرر تنظيمها اليوم.