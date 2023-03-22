مذكرة صادرة عن كركي.. ماذا جاء فيها؟

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صدر عن المكتب الاعلامي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتوري محمد كركي البيان الآتي:"حيث أن الأزمات ما زالت ترخي بظلالها على قطاعات البلاد كافّة، الأمر الذي يحول دون تسيير المرافق العامّة ولا سيّما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدير إحداها، بالشكل المعتاد والمطلوب، وعلى الرغم من ذلك لم يتوقّف الصندوق يوماً عن أداء واجبه، وقد عمد مديره العام الدكتور محمد كركي الى اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة كافة من أجل تسيير شؤون المضمونين وأصحاب العمل.عليه وللمرّة الخامسة منذ العام 2019 ، وبناءً على اقتراح المديريّة المالية ورؤساء المراكز الذين يلتمسون عن كثب العقبات التي تعترض شؤون المضمونين وتلبيةً لمراجعات أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة إعلامية حملت الرقم 709 تاريخ 20/3/2023، قضى بموجبها إعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2022، تنتهي في 30 حزيران 2023، وذلك لاستمرار وجود الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد.وأمل الدكتور كركي أن يتمكّن أصحاب العمل التقيّد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه.وكذلك طالب المدير العام مجلس الإدارة الإسراع بإقرار الموازنة العامّة والموازنة الإدارية للصندوق للعام 2023 أو فتح الاعتمادات اللازمة لتسيير مرفق الضمان الاجتماعي".