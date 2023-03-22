الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل و على المرتفعات، وتتهيأ الاجواء لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية و الجبلية .

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الجمعة حيث تتخطى معدلاتها .

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 الى 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل و على المرتفعات فتتهيأ الاجواء لهطول امطارخفيفة متفرقة في المناطق الداخلية و الجبلية .

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ، ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متقرقة ابتداء من المساء مع حصول برق و رعد، تشتد غزارة الامطار ليلا في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 15 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 19 درجة، في الداخل من 7 إلى 17درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س و تتحول الى شمالية شرقية يوم الجمعة.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80%.

-حال البحر: معتدل يتحول الى منخفض ارتفاع الموج،حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 763ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,41

-ساعة غروب الشمس: 17,50