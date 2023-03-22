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لبنان

مولوي: نمرّ بظروف حساسة وأي تفلّت سيؤدّي إلى نتائج سيئة

Lebanon 24
22-03-2023 | 05:55
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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، والمواطنين من جهة أخرى".
 
 
وبعد اجتماع مجلس الامن المركزي، قال مولوي: "نمرّ بظروف حساسة وبالتّالي أي تفلّت أو طابور خامس قد يؤدي إلى نتيجة سيئة.
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وأضاف: "موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد، ونؤكد حماية المطار ومحيطه وستُتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة، وكلّفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة في ما يخص مربي الطيور في المحيط أمّا في ما يخصّ إطلاق النار فالقوى الأمنية ستقوم بدورها لقمع هذه الظاهرة". 
 
وعن الأوضاع الاقتصادية، تابع مولوي قائلا: : "ما يجري جرّاء تردي الوضع الاقتصادي لسنا سببه والحلّ يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة التنفيذية".
 
 
وأضاف: "بحثنا في الاجتماع في زيادة مخالفات البناء خصوصا على الاملاك العامة وخاصة في الجنوب".
 
 
وأكد مولوي أن "التعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبكافة المواطنين، واتفقنا ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات".
 
 
وتابع: "تبين نتيجة الدراسات ان اكثر الابنية المعرضة للانهيار بسبب الهزات الارضية، هي الابنية المخالفة التي جرى بناؤها على عجل".
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