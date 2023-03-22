احتجاجات تعمّ "رياض الصلح"... اشتباكات وقنابل مسيلة للدموع (فيديو)

اعتصمت مجموعات من المحتجين ولا سيما حراك العسكريين المتقاعدين وحركة الانقاذ الوطني ومحتجون على غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وارتفاع الدولار بشكل جنوني وعشوائي، فضلا عن الانهيار غير المسبوق والكارثي لليرة اللبنانية.



وتقاطرت الوفود من المناطق الى ساحة رياض الصلح منذ صباح اليوم لاطلاق صرختها وغضبها بوجه المسؤولين وحاكمية مصرف لبنان ورفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسياسات المالية العشوائية والفساد، واتخذت القوى الامنية من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب إجراءات في محيط المكان.

كما أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المتظاهرين في ساحة رياض الصلح طردوا النائبة بولا يعقوبيان.