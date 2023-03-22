Advertisement

لبنان

المتظاهرون طردوا نائبة من ساحة رياض الصلح... من هي؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1049743-638150853081502908.jpg
Doc-P-1049743-638150853081502908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المتظاهرين في ساحة رياض الصلح طردوا النائبة بولا يعقوبيان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران بو نجم التقى خلف ويعقوبيان ونجاة صليبا وعدنان ضاهر
lebanon 24
23/03/2023 12:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: المنظومة السياسيّة تريد دفن التحقيقات بتفجير المرفأ
lebanon 24
23/03/2023 12:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: أي معركة مع أي منبر اعلامي ستكون خاسرة
lebanon 24
23/03/2023 12:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

يعقوبيان

منظاهرون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:47 | 2023-03-23
06:41 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website