حمية: مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار يستوعب 3.5 مليون مسافر

أكّد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أنّ "مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار يستوعب 3.5 مليون مسافر".

وأضاف حمية في مؤتمر صحافي أنّ "مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار وبتشغيل أوروبي".

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وأشار إلى أنّ "المبنى الجديد للمسافرين في المطار مستقطب لشركات الطيران منخفضة التكلفة والرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين".

ولفت حمية إلى أنّ "مدة إنجاز المشروع هي 4 سنوات، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني".