بيرم استقبل وفدا من اتحاد نقابات العمال في النروج

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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه وفدا من اتحاد نقابات العمال في النروج برئاسة مسؤولة قسم العلاقات الخارجية في المنطقة العربية السيدة كاترينا ، في حضور رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.وقد اطلع الوفد الذي يزور لبنان لمدة أسبوع من الوزير بيرم على اوضاع العمال في لبنان ومعاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وطرح في اللقاء ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي واهميته بين اطراف الانتاج الثلاثة.