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لبنان

بعد الإنخفاض الكبير للدولار... كم أصبح سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 07:28
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حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالاتي:

-ربطة الخبز المتوسطة 828 غراما بـ39000 ليرة لبنانيّة.
-ربطة الخبز الكبيرة 1036 غراما بـ47000  ليرة لبنانيّة.
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لبنان

إقتصاد

الخبز

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