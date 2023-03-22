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لبنان

نواب سيتقدمون باقتراح قانون لوقف طباعة العملة اللبنانية.. من هم؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 07:45
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ نواب "اللقاء الديمقراطي" سيتقدّمون باقتراح قانون لوقف طباعة العملة اللبنانية.
 
 
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