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لبنان

نائب عوني يطلب إعلان حال طوارىء!

Lebanon 24
22-03-2023 | 08:07
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طلب النائب سيمون ابي رميا في خلال مشاركته في الجلسة النيابية المشتركة "إعلان حال طوارىء على مختلف المستويات وجلسات نقاش مفتوحة للبرلمان مع الوزراء كي يعرض كل وزير لقرارات يمكن اتخاذها في نطاق وزارته للتخفيف من الضغط والأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون والأزمات التي تطال كل القطاعات في ظل تقلب سعر صرف الدولار وآخرها الصيادلة الذين هددوا بإقفال صيدلياتهم".
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ووفق بيان عن مكتبه الاعلامي، رأى  أبي رميا ان "الحل الجذري هو في اعادة انتظام البلد عبر انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة تأليف حكومة، ووضع خطة تعاف تلتزمها  كل القوى السياسية وحتى تنفيذ ذلك اعلان حال الطوارىء يبقى ضرورة ملحة".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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