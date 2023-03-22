استقالة عضوين من المجلس البلدي في بلدة العاقورة- جبيل

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تقدّم عضوان من المجلس البلدي في بلدة العاقورة (ب.م و ج.ص) تقدما بإستقالتهما من عضوية المجلس البلدي لدى قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري.وأصبح عدد الأعضاء المستقلين 8 من أصل 15 مما يجعل المجلس البلدي مستقيلاً .