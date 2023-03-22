Advertisement

لبنان

استقالة عضوين من المجلس البلدي في بلدة العاقورة- جبيل

Lebanon 24
22-03-2023 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1049766-638150912680661002.jpeg
Doc-P-1049766-638150912680661002.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدّم عضوان من المجلس البلدي في بلدة العاقورة (ب.م و ج.ص) تقدما بإستقالتهما  من عضوية المجلس البلدي لدى قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري.

وأصبح عدد الأعضاء المستقلين 8 من أصل 15 مما يجعل المجلس البلدي مستقيلاً .
Advertisement

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
مخفر جبيل اوقف سوريا يصطاد الطيور بواسطة الشباك
lebanon 24
23/03/2023 12:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عمال "مياه لبنان الجنوبي" أوقفوا محطات الضخ الى بلدات صور وبنت جبيل
lebanon 24
23/03/2023 12:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الزنجبيل... اليكم بعض الفوائد
lebanon 24
23/03/2023 12:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة!
lebanon 24
23/03/2023 12:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

العاقورة

جبيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:47 | 2023-03-23
06:41 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website