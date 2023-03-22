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لبنان
ترايسي شمعون بعد لقائها عوده: حان الوقت لتلعب المرأة دوراً في قيادة البلد
Lebanon 24
22-03-2023
|
08:17
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إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده السفيرة السابقة ترايسي شمعون على رأس وفد نسائي لشكره على تشجيعه لدور المرأة في المجتمع السياسي.
بعد اللقاء قالت شمعون: "شرف كبير لنا أن ألتقي المتروبوليت عوده مع مجموعة من السيدات المؤهلات للعب دور مهم في البلد. أتينا لشكر سيدنا على موقفه وكلامه الشجاع عن دور المرأة في المجتمع السياسي، وربما حان الوقت لأن تلعب المرأة دوراً في قيادة البلد، وإن شاء الله تكون بداية لمرحلة جديدة للبنان، تتمكن فيها المرأة من المشاركة في كل القطاعات وفي قيادة البلد".
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اضافت: "لا يمكننا الاستمرار كما نحن بالثقافة الذكورية التي تحب السلطة وتحب السيطرة على السلطة وهي مبنية على الأنانية، أنا أريد وأنا أقرر وإذا لم آخذ كل ما أريد لا أعطي شيئاً. فلا يمكننا الاستمرار بهذا النهج بل يجب خلق ثقافة جديدة. ونحن كمجموعة من النساء من كل الطوائف نريد أن نتكلم ونعطي صورة جديدة للبنان، صورة موحّدة، وهي المشاركة بين بعضنا والسماع لبعضنا، وأن نخلق جو حوار متبادل واحترام متبادل. وكل الكيديات والصراعات أوصلتنا إلى هنا، وهذا ما يجب أن يتوقف لأن الشعب هو من يعاني ويدفع الثمن الأكبر والبلد منهار ولا يمكننا الاستمرار هكذا. إن شاء الله تكون مرحلة جديدة سندخل فيها كسيدات وسنتمكن من لعب دور ونعبر عن أفكارنا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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