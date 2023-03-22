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لبنان

بعد توقيفه... بماذا اعترف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز "OMT في الحازمية؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 08:24
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 19 / 3 /2023، وبعد عملية رصد ومتابعة وبمدة وجيزة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطن (ر.س.)، وهو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح التي نفذها مع آخرين على مركز OMT في منطقة الحازمية بتاريخ 16/3/2023، واعترف أنه خطط للعملية وتقاسم المبلغ مع شركائه، كما اعترف بسرقة 30 دراجة نارية من مناطق مختلفة في جبل لبنان وبيعها داخل مخيم برج البراجنة، وضُبط بحوزته مسدس حربي وجزء من المبلغ المسروق.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
 
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