رجل يقتحم مدرسة ويُثير رعب الأطفال... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ش.د" أطلق النار من سلاح حربي في الهواء، من شرفة منزله، بسبب إنزعاجه من ضجيج طلاب مدرسة برقايل الرسمية - فرع انكليزي في عكار، من دون تسجيل إصابات.



وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ مطلق النار هو من أصحاب السوابق.

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إلى ذلك، صدر عن مديرة مدرسة برقايل الفرع الإنكليزي هويدا شرف الدين البيان التالي:

"أهالي طلاب مدرسة برقايل الرسمية

توضيح حول الإشكال الذي حدث اليوم الأربعاء ٢٣/٣/٢٢ في المدرسة

قرابة الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا كان طلاب صفوف الروضات يلهون برفقة معلماتهن حيث أقدم (ع ش) جار المدرسة على الدخول الى الملعب والصراخ على الأطفال لانهم أيقظوه من نومه على حد قوله

مما أثار الرعب بين الأطفال وعند محاولة احدى المعلمات التحدث معه على انهم صغار ولا يجوز ما يفعله بدأ بالتصعيد الكلامي والتهديد وهنا تدخل بعض الاساتذة لتهدئته واخراجه من المدرسة دون حدوث اي مشاكل او اي امر يهدد أمان الطلاب أو الهيئة التعليمية

وكل ما يشاع عن استعمال السلاح او اطلاق الرصاص هو خبر عارٍ عن الصحة

شكرًا لكل من اطمئن عنا والحمد لله على سلامة الجميع".

