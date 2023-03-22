Advertisement

لبنان

رجل يقتحم مدرسة ويُثير رعب الأطفال... ما القصة؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1049777-638150928191370978.jpg
Doc-P-1049777-638150928191370978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ش.د" أطلق النار من سلاح حربي في الهواء، من شرفة منزله، بسبب إنزعاجه من ضجيج طلاب مدرسة برقايل الرسمية - فرع انكليزي في عكار، من دون تسجيل إصابات.

وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ مطلق النار هو من أصحاب السوابق.
Advertisement
 
 
إلى ذلك، صدر عن مديرة مدرسة برقايل الفرع الإنكليزي هويدا شرف الدين البيان التالي:
 
 
"أهالي طلاب مدرسة برقايل الرسمية
توضيح حول الإشكال الذي حدث اليوم الأربعاء ٢٣/٣/٢٢ في المدرسة 
قرابة الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا كان طلاب صفوف الروضات يلهون برفقة معلماتهن حيث أقدم (ع ش) جار المدرسة على الدخول الى الملعب والصراخ على الأطفال لانهم أيقظوه من نومه على حد قوله
مما أثار الرعب بين الأطفال وعند محاولة احدى المعلمات التحدث معه على انهم صغار ولا يجوز ما يفعله بدأ بالتصعيد الكلامي والتهديد وهنا تدخل بعض الاساتذة لتهدئته واخراجه من المدرسة دون حدوث اي مشاكل او اي امر يهدد أمان الطلاب أو الهيئة التعليمية 
وكل ما يشاع عن استعمال السلاح او اطلاق الرصاص هو خبر عارٍ عن الصحة
شكرًا لكل من اطمئن عنا والحمد لله على سلامة الجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:47 | 2023-03-23
06:41 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website