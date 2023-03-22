الابيض: نرفض الدولرة

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توقع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "الهمّ الأكبر هو موضوع الإدارة العامة ولكن هناك مواضيع مرتبطة بالصحة لاسيما أدوية الأمراض السرطانية وغسيل الكلى".وعن الدولرة، قال في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "نحن نرفض هذا الموضوع لأن هذا الأمر، لاسيما في بلد الغالبية العظمى فيه لا تقبض بالدولار، يعني أن الدواء والاستشفاء سيكونان فقط للأغنياء. ونحن نحاول إيجاد الحلول للمواطنين خصوصا للطبقات الأكثر هشاشة إن كان عبر مراكز الرعاية أو غيرها".وشدد على "وجوب إيجاد الحل لتأمين التمويل للضمان الاجتماعي أو على الأقل الافراج عن أمواله العالقة في المصارف لكي يتمكن من تأمين التغطية الصحية للمرضى".ورأى أنه "طالما هناك اضطراب في القطاع المالي والاقتصادي الذي يعكس عدم الاتفاق السياسي فكل القطاعات الأخرى ستعاني، ولذلك يجب الإسراع في إيجاد الحل السياسي لكي نرتاح ماليا. وللأسف الشعب دائما يكون الحلقة الأضعف، ويجب على المسؤولين الاتفاق بسرعة لتخفيف الظروف الصعبة عنه".