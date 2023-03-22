بشأن جوازات السفر... إليكم هذا الخبر من الأمن العامّ

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تُعلن المديرية العامة للأمن العام التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع طيلة شهر رمضان المبارك".