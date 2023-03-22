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لبنان

بشأن جوازات السفر... إليكم هذا الخبر من الأمن العامّ

Lebanon 24
22-03-2023 | 09:03
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 
"تُعلن المديرية العامة للأمن العام التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع طيلة شهر رمضان المبارك".
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