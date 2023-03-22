20
o
بيروت
23
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شيخ العقل: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لوقف الانهيارات المتسارعة
Lebanon 24
22-03-2023
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
-وجّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جاء فيها:"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان على سائر الشهور سيدا، وكمّل فيه الفخر فجعله للبركات والخيرات موردا وشرع لعباده الصيام لتهذيب نفوسهم وتطهيره من الآثام، أحمده تعالى على نعمه حمدا كبيرا...
Advertisement
أما وقد أطَّل شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم "هدًى للَّناس وبِّينات من الهدى والفرقان"، فإَّننا نستذكر واَّياكم ما خاطب به القرآن الكريم المؤمنين بقوله تعالى: "يا أَيها اَّلذين آمنوا كتب عَليكم الصيام كما كتب عَلى اَّلذين من َقبلكم َلعَّلكم تتَّقون"، للتأكيد بأَّن الصيام فريضة وفضيلة، فيه مساواة بين الناس، وفيه صفاء القلوب وضمارة الجوارح، وفيه التنبيه على واجب الإحسان إلى الفقراء والالتجاء إلى الله وشكره على ما تقضّل به من نعم. قال رسول الله (ص): "لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان ال ِّصيام"، وقالت الَّسيدة فاطمة الزهارء: "إَّن الله. جعل الصّوم تثبيتاً للإخلاص"، ذلك لأن في الصوم جهاداً، هو جهاد النفس بقهر شهواتها، وهو باب للعبادة، وسبيل "للارتقاء من حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية".
وكما يتفاضل الناس في درجات إيمانهم وأعمالهم، كذلك فهم يتفاضلون في درجات الصوم، إذ هي ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف الَّسمع والبصر واليد والِّرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنَّية والأفكارالدنيونَّية، وكفه عما سوى الله بالكلِّيةُّ".
أيها المسلمون المؤمنون،
ليكن دعاؤنا جميعاً في شهر رمضان الفضيل وعلى مشارف ليلة الَقدر المباركة في العشر الأخير من لياليه أن يلهمنا الله تعالى التوبة الخالصة والكلمة الطِّيبة والعمل الصالح والارادة القوَّية لعمل الخير والارتقاء الدائم في مسلك التوحيد والعرفان، وان يلهم المسؤولين في اوطاننا والعالم لخير السبيل بنشر المحبة والسلام والطمأنينة والاستقرار العام، بدلا من بث الاحقاد والنزاعات، في ظل الاخطار الجاثمة والتهديد بالحروب والصراعات.
اما في لبنان، فالمطلوب من جميع المعنيين ان يتقّوا الله في بلدهم ويحتكموا إلى الضمير الوطني والانساني والى الدستور والقانون والمؤسسات ويبادروا الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة من أكفّاء، من أجل وقف الانهيارات المتسارعة لكل اسس ومرتكزات الدولة، والاصغاء الى آلالام الشعب وحاجاته، الذي يفقد كل يوم المزيد من مقوّمات صموده وأمنه المعيشي والغذائي والحد الأدنى من استمراره في الحياة. ومن غير الجائز السكوت عن الواقع المؤلم بحق مصير بلد وشعب كما هو حاصل اليوم، علّهم يعملون لاعادة شيءء من الثقة، للحفاظ على الدولة وصون الوطن والتوّجه الى الله سبحانه وتعالى بنوايا الخير والبناء، إَّنه هو السميع المجيب".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
Lebanon 24
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
16:44 | 2023-03-22
22/03/2023 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
15:50 | 2023-03-22
22/03/2023 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
09:05 | 2023-03-22
22/03/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
11:47 | 2023-03-22
22/03/2023 11:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
10:43 | 2023-03-22
22/03/2023 10:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2023-03-23
ميقاتي يزور دار الفتوى لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان
05:30 | 2023-03-23
التسوية الداخلية متعذّرة الا بمعجزة!
06:47 | 2023-03-23
بعدما كان مقرراً الإثنين.. تأجيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد لاحق
06:41 | 2023-03-23
في لبنان والدول العربيّة.. إليكم عدد ساعات الصيام
06:28 | 2023-03-23
بالصور... الجيش أوقف 11 مطلوباً في بلدات قب الياس ومكسة وبوارج وجديتا
06:28 | 2023-03-23
مفاجأة عن رسالة من نصرالله إلى هوكشتاين.. اللواء إبراهيم يكشفها! (فيديو)
فيديو
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
05:10 | 2023-03-21
23/03/2023 12:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
01:34 | 2023-03-17
23/03/2023 12:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
23/03/2023 12:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact