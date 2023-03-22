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لبنان

شرف الدين عرض مع فرونتسكا ملفي النازحين السوريين والمودعين

Lebanon 24
22-03-2023 | 09:39
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استقبل وزير المهجرين  في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والإقتصادية المحلية، والبحث في تطورات ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم.
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كذلك، اجتمع شرف الدين وفرونتسكا بأعضاء جبهة المودعين بحضور مستشاريه، واستمعت إلى مطالبهم ومداخلاتهم، حيث أكدوا "ضرورة تعاون المجتمع الدولي لأجل الحفاظ على حقوقهم، وضمان واستعادة ودائعهم المشروعة بالكامل خلال مدة زمنية قصيرة، مع عدم تحميلهم أياً من الخسائر".
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