بوحبيب التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية وسفير تونس

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية الدكتور كمال خرازي يرافقه أمين سر المجلس السيد عباس عراقجي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني .وتم البحث في الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في الملف النووي والاوضاع في المنطقة .وشدد خرازي على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين من دون اي تدخلات خارجية .كما بحث الوزير بوحبيب مع سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام في العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وكذلك الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلدين ، والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية .