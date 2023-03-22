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لبنان

بوحبيب التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية وسفير تونس

Lebanon 24
22-03-2023 | 09:41
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية الدكتور كمال خرازي  يرافقه أمين سر المجلس السيد عباس عراقجي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني .
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وتم البحث في الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في الملف النووي والاوضاع في المنطقة .

وشدد خرازي على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين من دون اي تدخلات خارجية .

كما بحث الوزير بوحبيب مع سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام في العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وكذلك الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلدين ، والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية .
 
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