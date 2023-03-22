الخطيب التقى السفير البابوي.. هذا ما دار بينهما

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا بحضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوزير السابق الدكتور عدنان منصور، وقدم السفير رسالة تهنئة باسم الحبر الأعظم البابا فرنسيس بحلول شهر رمضان المبارك.

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وجرى التباحث في سبيل تعزيز العلاقات المسيحية الإسلامية والعيش المشترك بين أتباع الديانتين ، وتم التشديد على "دور رجال الدين في نشر القيم الروحية المشتركة التي تحفظ المجتمعات وتعمم ثقافة الحوار والخير والسلام" .



ورحب الخطيب بالسفير البابوي في مقر المجلس" الحريص منذ تأسيسه على تعزيز علاقات التعاون بين المسلمين والمسيحيين، والعمل معا لأجل صلاح الإنسان وحفظ كرامته وحقوقه والنهوض بالمجتمعات نحو الافضل"، مؤكداً ان "المسيحية تشكل جزءا من عقيدتنا وتاريخنا" .



ونوه" بالمبادرات القيمة التي قام بها البابا فرنسيس بلقائه سماحة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني لما لها من اثر طيب في تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي وتعزيز التعاون المشترك والدفع باتجاه التلاقي وترسيخ العيش المشترك في مواجهة التطرف والتعصب ولاسيما الإرهاب التكفيري المنافي لتعاليم الاسلام".

وأكد أن" القيم المشتركة بين المسيحية والإسلام حاجة و ضرورة إنسانية في مواجهة الفساد والانحدار الأخلاقي والمصالح المادية الذي يؤدي بالعالم إلى الحروب والهلاك" ، لافتاً الى أن" الحياة بلا قيم روحية كمثل الجسد بلا روح ".



واستقبل الخطيب مسؤول إقليم بيروت في حركة" أمل " محمد عباني على رأس وفد الإقليم هنأه بقرب حلول شهر رمضان المبارك وجرى التباحث في الأوضاع العامة.



ورحّب الخطيب بالوفد شاكراً تهنئتهم ،متمنياً لهم" التوفيق في أداء مهامهم على الصعد الثقافية والاجتماعية ورعاية المحتاجين في هذه الظروف الصعبة".